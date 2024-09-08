Шторм на валютном рынке: санкции и цены на нефть возвышают доллар

Эксперт Вавилов: курс доллара будет расти и дальше

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 27 августа российский рубль, укрепившийся ранее до 83 рублей за доллар, начал падать, и к 6 сентября курс вырос до более чем 90 рублей за доллар на внебиржевых рынках.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, CC0

Основные причины — геополитическая ситуация, проблемы с трансграничными расчетами и падение цен на нефть. Если 27 августа нефть Brent стоила $81,56 за баррель, то к текущему моменту она упала до $73,45.

Эксперт департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов связывает это с комплексом факторов и прогнозирует дальнейшее ослабление рубля до 93-95 рублей за доллар к концу осени, особенно если санкции Запада усилятся, пишет Рамблер.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия. Является ископаемым топливом (каустобиолитом).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.