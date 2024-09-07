Полиция выяснила, что российский турист совершил суицид на Пхукете

Российский турист, тело которого было обнаружено 3 сентября на Пхукете в районе пляжа Карон, покончил жизнь самоубийством, сообщает Tourdom.
Предполагается, что 27-летний бизнесмен из Нижнего Тагила Илья Орлов свел счеты с жизнью, потому что не смог разбогатеть.
Перед смертью он жил у знакомого соотечественника. Собственных средств на жилье у Орлова, как выяснилось, не было.
В комнате, где он был найден, не было следов борьбы, поэтому полицейские пришли к выводу, что мужчина совершил суицид.
Семья погибшего находится в сложной ситуации и решает, что делать дальше. Супруга с маленькой дочкой и свекровью пока остались на Пхукете.
Самоуби́йство суици́д — преднамеренное прекращение собственной жизни, как правило, самостоятельное и добровольное.
Жена́ (супру́га) — женщина по отношению к партнёру, состоящему с ней в браке.
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