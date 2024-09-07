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В Госдуме обсудили обязательное выделение мест для животных в отелях

В Госдуме предложили обязать отели выделять номера для туристов с животными
0:50
Экономика

В Госдуме предложили обязать отели выделять 5% своих номеров для туристов с животными, сообщает Газета.ру.

В Госдуме предложили обязать отели выделять номера для туристов с животными
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Депутаты считают, что это позволит семьям путешествовать вместе со своими питомцами и избежать стресса, связанного с разлукой.

"Многие семьи предпочитают путешествовать вместе со своими питомцами. Такой формат позволяет им избежать стрессов, связанных с разлукой", — говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов.

Однако эта идея вызвала споры: некоторые считают, что это ненужное вмешательство в работу отелей, а другие опасаются, что это может создать проблемы для людей с аллергией.

В итоге, решение о том, будет ли введен этот закон, еще не принято.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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