Как сохранить свою квартиру при банкротстве: важные изменения в законе

С 8 сентября ипотечное жильё банкротов защищено новым законом

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 8 сентября вступают в силу изменения в законодательстве, касающиеся продажи единственного ипотечного жилья в рамках банкротства.

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Новый закон позволяет исключить ипотечную квартиру из общей конкурсной массы и устанавливает правовые взаимоотношения между гражданином-банкротом и банком.

Если банк-кредитор не возражает, квартира не выставляется на торги, а условия ипотеки остаются прежними. В случае несогласия кредитора, суд может утвердить реструктуризацию ипотеки без его согласия.

Кроме того, погасить долг по ипотеке теперь могут не только сам банкрот, но и его родственники, друзья или другие третьи лица, пояснила "Российской газете" арбитражный управляющий Анна Хрусталёва.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.



Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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