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Энергетический разворот: Россия перенаправила свои ресурсы на Восток

Россия переориентировала поставки энергоресурсов на Восток
0:42
Экономика

Россия завершила задачу по перенаправлению экспорта нефти, нефтепродуктов и угля на восточные рынки. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилёв, чьи слова приводит ТАСС.

Россия переориентировала поставки энергоресурсов на Восток
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Как подчеркнул Цивилев, сейчас приоритетом является стабилизация объёмов поставок и гибкая настройка их регулирования. Кроме того, ведётся активная работа над экспортом газа.

Однако, по его словам, этот процесс осложняется зависимостью поставок газа от трубопроводной инфраструктуры, что делает его более сложным.

Стоит отметить, что Россия, несмотря на санкции, смогла остаться мировым лидером по экспорту газа.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Цивилёв (род. 21 сентября 1961, Жданов, Сталинская область, УССР, СССР) — российский государственный и политический деятель, бизнесмен. Министр энергетики Российской Федерации с 14 мая 2024 года. Член Бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия».

Восто́к — сторона света, в направлении которой вращается Земля. Направление на восток перпендикулярно направлениям на север и юг, то есть на географические полюса Земли, и противоположно направлению на запад. Направление на восток соответствует +90° по геодезическому азимуту и −90° — по астрономическому.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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