Бахрейн объявляет о введении нового налога на прибыль

Бахрейн введет новый внутренний налог на прибыль (Domestic Minimum Top-up Tax, DMTT) для международных корпораций, сообщает ТАСС.
Это решение принято в рамках глобальной налоговой реформы, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Согласно новому закону, прибыль зарубежных компаний, полученная в Бахрейне, будет облагаться налогом в размере 15%. Это правило будет применяться к компаниям с консолидированной годовой выручкой более €750 млн. Новый налог вступит в силу 1 января 2025 года.
Бахрейн известен своей благоприятной налоговой политикой: в стране нет налога на доходы физических лиц, корпоративный налог распространяется только на нефтегазовый сектор, а налог на добавленную стоимость составляет всего 5%.
Введение этого налога для транснациональных корпораций означает присоединение Бахрейна к глобальной антиофшорной инициативе ОЭСР, которая началась в 2021 году.
Глобальная налоговая реформа ОЭСР поддержана более чем 130 странами и включает два основных направления: Pillar 1, которое устанавливает минимальный налог на прибыль корпораций в размере 15% для борьбы с налоговой конкуренцией, и Pillar 2, которое вводит налоги на транснациональные компании в странах их операционной деятельности, а не только в странах их регистрации.
При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.
Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.
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