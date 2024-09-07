Рыба – продукт будущего: правительство планирует сделать её главным элементом рациона россиян

Россия планирует увеличить потребление рыбы среди населения

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России будет активнее развиваться программа популяризации рыбной продукции среди граждан. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM

Как отметил Шестаков, правительство уже утвердило план действий, направленный на повышение уровня потребления рыбы в стране. Вице-премьер Дмитрий Патрушев подписал соответствующую дорожную карту.

В рамках этой программы будет создано автономное некоммерческое учреждение "Агентство по продвижению рыбной продукции", пишет ТАСС.

Его задачей станет проведение маркетинговых исследований, взаимодействие с торговыми сетями и работа по повышению осведомленности населения о пользе рыбы.

На сегодняшний день, по словам Шестакова, уровень потребления рыбы в России составляет от 21 до 23 килограммов на человека в год.

Уточнения

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, созданный на основании указа президента РФ от 12 мая 2008 № 724 путём преобразования ранее существовавшего Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству.



Дми́трий Никола́евич Па́трушев (род. 13 октября 1977, Ленинград) — российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 мая 2024 года.



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