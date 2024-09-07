Рыба – продукт будущего: правительство планирует сделать её главным элементом рациона россиян

В России будет активнее развиваться программа популяризации рыбной продукции среди граждан. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Как отметил Шестаков, правительство уже утвердило план действий, направленный на повышение уровня потребления рыбы в стране. Вице-премьер Дмитрий Патрушев подписал соответствующую дорожную карту.
В рамках этой программы будет создано автономное некоммерческое учреждение "Агентство по продвижению рыбной продукции", пишет ТАСС.
Его задачей станет проведение маркетинговых исследований, взаимодействие с торговыми сетями и работа по повышению осведомленности населения о пользе рыбы.
На сегодняшний день, по словам Шестакова, уровень потребления рыбы в России составляет от 21 до 23 килограммов на человека в год.
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, созданный на основании указа президента РФ от 12 мая 2008 № 724 путём преобразования ранее существовавшего Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству.
Дми́трий Никола́евич Па́трушев (род. 13 октября 1977, Ленинград) — российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 мая 2024 года.
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