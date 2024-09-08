Финансирование моста через Лену может быть пересмотрено

Минтранс рассмотрит ускорение финансирования моста через Лену

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам министра транспорта Романа Старовойта, министерство транспорта России рассмотрит возможность ускорения финансирования строительства моста через Лену по запросу Якутии, сообщает РИА Новости.

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"Руководство Якутии интересовалось, можно ли сдвинуть на более близкий срок финансирование со стороны федерального бюджета. Этот вопрос мы будем рассматривать на площадке правительства. При финансовой возможности мы это сделаем, но первоначальные инвестиции в соответствии с финансово-правовой моделью реализации предполагаются со стороны частного инвестора и заемных средств," — отметил министр.

Он добавил, что проект важен для развития региона, и первый этап строительства уже начат. Глава Якутии Айсен Николаев ранее сообщал, что строительство моста идет по плану, и работы на реке должны начаться в следующем году.

Строительство Ленского моста, запланированное на 2024-2028 годы, обеспечит круглосуточное транспортное сообщение для более 80% населения Якутии и будет иметь длину более 3 километров. В июне Николаев просил федеральный центр пересмотреть сроки финансирования, чтобы ускорить строительство до конца 2028 года.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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