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Финансирование моста через Лену может быть пересмотрено

Минтранс рассмотрит ускорение финансирования моста через Лену
1:22
Экономика

По словам министра транспорта Романа Старовойта, министерство транспорта России рассмотрит возможность ускорения финансирования строительства моста через Лену по запросу Якутии, сообщает РИА Новости.

Минтранс рассмотрит ускорение финансирования моста через Лену
Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info

"Руководство Якутии интересовалось, можно ли сдвинуть на более близкий срок финансирование со стороны федерального бюджета. Этот вопрос мы будем рассматривать на площадке правительства. При финансовой возможности мы это сделаем, но первоначальные инвестиции в соответствии с финансово-правовой моделью реализации предполагаются со стороны частного инвестора и заемных средств," — отметил министр.

Он добавил, что проект важен для развития региона, и первый этап строительства уже начат. Глава Якутии Айсен Николаев ранее сообщал, что строительство моста идет по плану, и работы на реке должны начаться в следующем году.

Строительство Ленского моста, запланированное на 2024-2028 годы, обеспечит круглосуточное транспортное сообщение для более 80% населения Якутии и будет иметь длину более 3 километров. В июне Николаев просил федеральный центр пересмотреть сроки финансирования, чтобы ускорить строительство до конца 2028 года.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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