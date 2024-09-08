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Россияне стали реже брать краткосрочные займы

Спрос россиян на краткосрочные займы снизился в 2024 году
1:20
Экономика

Спрос россиян на краткосрочные займы в январе-августе 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает РИА Новости. Запросы на займы сроком до 7 дней сократились с 12,2% до 9,7%, а займы на 8-14 дней — с 17,6% до 14,5%.

Спрос россиян на краткосрочные займы снизился в 2024 году
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

В то же время увеличился спрос на займы с более длительными сроками: на 15-21 день, 22-29 дней и на один месяц. Это связано с изменением предельной ставки по займам в июле 2023 года с 1% до 0,8% в день, что сделало заемные средства доступными на более долгий срок.

Также кредиторы начали активно переводить надежных клиентов из краткосрочных займов в сегмент среднесрочных кредитов.

По словам генерального директора онлайн-сервиса кредитования Moneyman Александра Пустовита, займы сроком до 14 дней обычно нужны для покрытия незапланированных расходов. Однако россияне стали меньше брать такие кредиты, предпочитая экономить и планировать свои бюджеты заранее.

Уточнения

Кредито́р (от лат. creditor — веритель, от лат. credo — верю) или заимодатель — физическое, юридическое лицо или вообще субъект, один из участников гражданского правоотношения (обязательства), который в этом обязательстве имеет право потребовать от другого участника такого правоотношения — должника (заёмщика, потребителя услуг) определённого поведения.
 

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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