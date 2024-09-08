Старовойт сообщил, во сколько обойдётся восстановление дорог Курской области

Старовойт оценил, во сколько обойдётся восстановление дорог Курской области

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам министра транспорта РФ Романа Старовойта, для восстановления дорог Курской области потребуется не менее 3 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

Анализ ситуации продолжается, и эта сумма планируется для восстановления поврежденных дорог в регионе. Особое внимание уделяется Белгородской и Курской областям, которые регулярно подвергаются обстрелам. Министр лично осматривает объекты, чтобы работы могли начаться сразу после улучшения ситуации.

Также идет восстановление дорожной инфраструктуры в новых регионах России, включая Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.

Старовойт отметил, что состояние дорог в этих регионах напоминает инфраструктуру Крыма после его воссоединения с РФ — предыдущие власти Украины не вкладывали средства в ремонт, а используемые технологии были значительно хуже российских.

Уточнения

Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.



Ремо́нт — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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