Производство портвейна в России выросло вдвое в первом полугодии

Российские виноделы удвоили производство портвейна в 2024 году

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские производители удвоили выпуск портвейна в первом полугодии 2024 года, сообщает Газета.ру.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, CC BY-SA 3.0

В России произведено 2,63 миллиона литров портвейна, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года, когда было произведено 1,28 миллиона литров. Более 90% производства приходится на Крым.

Директор департамента исследований Роскачества Олеся Латышева отметила, что портвейн уже не ассоциируется с дешевым напитком, и его имидж улучшается. Рост производства связывают с повышенным интересом к качественным крепленым винам, в том числе марочным и коллекционным.

Также отмечается рост производства крепленых вин в России на 73,3% до 7,1 миллиона литров за январь-июнь 2024 года. Портвейны составляют 35% этого объема.

Наибольшей популярностью пользуются красные портвейны, а также растет спрос на розовые. В Роскачестве прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на марочные и коллекционные портвейны. Цены на выдержанные российские образцы начинаются от 600-700 рублей, а на коллекционные — от 1,5 до 30 тысяч рублей за бутылку.

Уточнения

Креплёное вино — тип алкогольных напитков, изготавливаемых путём (полного или неполного) сбраживания сусла или мезги с добавлением в вино спиртосодержащих продуктов перегонки (бренди или чистого винного спирта). Как правило, содержание алкоголя варьируется в диапазоне от 15 до 22 %.





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