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Министр транспорта поделился, как сэкономить на авиабилетах

Минтранс объяснил, как сэкономить на авиабилетах
1:15
Экономика

Министр транспорта РФ Роман Старовойт посоветовал пассажирам планировать поездки и приобретать авиабилеты заранее, что позволит значительно сэкономить, сообщает РИА Новости.

Минтранс объяснил, как сэкономить на авиабилетах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он отметил, что рост цен на авиабилеты наблюдается не только в России, но и по всему миру. Это связано с увеличением пассажиропотока, повышением цен на топливо, затратами авиакомпаний на обслуживание и проблемами у производителей.

За первое полугодие 2024 года цены на авиаперелеты в России выросли на 20%, в среднем составив 9150 рублей, согласно данным ФАС.

По словам Старовойта, около 70-80% билетов, купленных заранее, продаются ниже экономически обоснованного тарифа, а последние 20% — дороже. Он рекомендовал планировать поездки заблаговременно, особенно в отпускной сезон, чтобы приобрести билеты по более доступным ценам.

Кроме того, министр напомнил о существующих программах субсидирования авиаперевозок, на которые правительство РФ выделило 16 миллиардов рублей для Дальнего Востока в 2024 году.

Уточнения

Пассажиропоток — движение пассажиров в одном направлении маршрута. Пассажиропоток может быть в прямом направлении и в обратном направлении.

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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