Путин одобрил проект создания высокоскоростных железнодорожных магистралей

Россия построит сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам министра транспорта РФ Романа Старовойта, Россия, завершив строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), станет одной из ведущих стран с таким типом движения, сообщает РИА Новости.

Фото: trainpix.org by Brown, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что проект основан на отечественных технологиях, в том числе подвижной состав, системы управления и энергообеспечения.

Успешная реализация окажет положительное влияние на все регионы и предприятия, задействованные в проекте. Первая линия ВСМ соединит Москву и Санкт-Петербург и будет введена в эксплуатацию в 2028 году.

Также запланировано строительство ВСМ в Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань.

Уточнения

ВСЖМ-1 Москва — Санкт-Петербург — строящаяся высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург для движения высокоскоростных поездов. Задумано, что первый пассажирский состав высокоскоростного поезда поедет по магистрали Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года.





Железнодоро́жный подвижно́й соста́в — рельсовые транспортные средства, предназначенные для обеспечения железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок и функционирования железнодорожной инфраструктуры.





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