Путин одобрил проект создания высокоскоростных железнодорожных магистралей

По словам министра транспорта РФ Романа Старовойта, Россия, завершив строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), станет одной из ведущих стран с таким типом движения, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что проект основан на отечественных технологиях, в том числе подвижной состав, системы управления и энергообеспечения.
Успешная реализация окажет положительное влияние на все регионы и предприятия, задействованные в проекте. Первая линия ВСМ соединит Москву и Санкт-Петербург и будет введена в эксплуатацию в 2028 году.
Также запланировано строительство ВСМ в Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань.
ВСЖМ-1 Москва — Санкт-Петербург — строящаяся высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург для движения высокоскоростных поездов. Задумано, что первый пассажирский состав высокоскоростного поезда поедет по магистрали Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года.
Железнодоро́жный подвижно́й соста́в — рельсовые транспортные средства, предназначенные для обеспечения железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок и функционирования железнодорожной инфраструктуры.
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