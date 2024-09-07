Амангельдиев сообщил, что платежи через Киргизию продолжаются, только по новому порядку

Киргизия внедрила новый порядок для упрощения платежей

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам министра экономики Данияра Амангельдиева, новый порядок платежей в Киргизии введен для повышения прозрачности финансовых операций и снижения стоимости транзакций, сообщает Lenta.

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Национальный банк страны постановил, что в течение года банки не могут обрабатывать платежи по контрактам, связанным с товарами и услугами, которые не пересекают киргизскую границу. Это направлено на упрощение и поддержку бизнеса, исключение подозрительных сделок и улучшение работы банков.

Для обеспечения прозрачности создана государственная компания, которая займется проведением транзакций по более низким тарифам, чем в банках.

Уточнения

Транза́кция (англ. transaction, от лат. transactio — соглашение, договор) — минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью.



Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи.





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