Амангельдиев сообщил, что платежи через Киргизию продолжаются, только по новому порядку

По словам министра экономики Данияра Амангельдиева, новый порядок платежей в Киргизии введен для повышения прозрачности финансовых операций и снижения стоимости транзакций, сообщает Lenta.
Национальный банк страны постановил, что в течение года банки не могут обрабатывать платежи по контрактам, связанным с товарами и услугами, которые не пересекают киргизскую границу. Это направлено на упрощение и поддержку бизнеса, исключение подозрительных сделок и улучшение работы банков.
Для обеспечения прозрачности создана государственная компания, которая займется проведением транзакций по более низким тарифам, чем в банках.
Транза́кция (англ. transaction, от лат. transactio — соглашение, договор) — минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью.
Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи.
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