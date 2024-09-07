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Россия и Узбекистан подпишут соглашение о сотрудничестве в рамках проекта ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс"

Мишустин одобрил проект ускоренных перевозок с Узбекистаном
0:45
Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердив проект соглашения между Россией и Узбекистаном о сотрудничестве в рамках проекта ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс", сообщает Прайм. Документ был опубликован на официальном сайте правовых актов.

Мишустин одобрил проект ускоренных перевозок с Узбекистаном
Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, CC BY-SA 4.0

В распоряжении указано, что проект, согласованный с МИД и другими федеральными органами, был предварительно обсужден с узбекистанской стороной.

Мишустин поручил Минэкономразвития России при поддержке МИД провести переговоры с Узбекистаном и подписать соглашение от имени российского правительства.

При необходимости в проект могут быть внесены несущественные изменения.

Уточнения

Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).
 

Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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