По мнению экспертов, вклады в рупиях помогают диверсифицировать сбережения

Эксперты считают, что при помощи вкладов в рупиях можно диверсифицировать сбережения

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сбербанк запустил вклады в индийских рупиях. Эксперты считают, что это предложение будет интересно в первую очередь инвесторам, работающим на индийском фондовом рынке, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для обычных россиян это может стать способом диверсификации сбережений, но маловероятно, что вызовет массовый ажиотаж.

Рупия является мягкой валютой с низкой ликвидностью и рисками, связанными с неожиданными изменениями в ее курсе, как, например, обмен банкнот в 2016 году.

Покупка и продажа рупий в России затруднена, так как большинство банков не торгуют ею.

Несмотря на это, эксперты видят в этом вкладе возможность для диверсификации сбережений, так как рупия достаточно стабильна, а индийская экономика мощная и растущая.

Время покажет, насколько востребованным будет этот инструмент.

Уточнения

Ликви́дность — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги.



Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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