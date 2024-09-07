Российская нефть вновь заполнила европейский рынок: транзит увеличился на 17%

Поставки российской нефти в Европу увеличились

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале сентября наблюдается значительный рост поставок российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба", который проходит по территории Украины.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с данными, среднесуточный транзит в период с 1 по 4 сентября достиг 18,3 тысячи тонн, что на 17% больше по сравнению с августом.

Из общего объёма поставок 9,3 тысячи тонн ежедневно направляется в Венгрию, что значительно превышает августовские показатели, составившие всего 5,5 тысячи тонн в сутки.

Однако источник подчеркнул, что это увеличение может быть временным, и в дальнейшем объёмы транзита могут вновь снизиться после того, как страны получат основной объём запланированных поставок на сентябрь.

Поставки нефти оказались под угрозой из-за ужесточения украинских санкций против российской компании "Лукойл", которая ранее обеспечивала более половины объёма. Тем не менее компании "Татнефть" и "Русснефть" смогли частично компенсировать эти потери, увеличив свои объёмы прокачки.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². Вместе с Азией Европа образует обширный континент Евразия, занимая примерно 17 % её общей площади, и является одной из самых маленьких по величине частей света в мире, немного больше Океании.



«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil — нефть).





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