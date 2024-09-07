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Сам себе мастер: сколько россиян предпочитают ремонтировать квартиру самостоятельно

Четверть россиян ремонтируют квартиры сами
1:10
Экономика

Около четверти россиян (24 процента) занимаются ремонтом самостоятельно, сообщает группа "Ренессанс Страхование", результаты опроса которой были опубликованы РБК.

Четверть россиян ремонтируют квартиры сами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако, когда речь идет о сложных задачах, многие граждане предпочитают доверять профессионалам.

Среди тех, кто делает ремонт своими силами, 27 процентов отметили, что уверены в собственных навыках. Еще 26 процентов считают, что ремонт не занимает много времени, а столько же респондентов предпочитают не тратить деньги на оплату чужого труда.

Около 21 процента опрошенных заявили, что хотят сами контролировать процесс ремонта, в то время как 15 процентов отметили недовольство качеством работ, выполненных другими специалистами.

Вместе с тем, более трети россиян (36 процентов) предпочитают приглашать мастеров для устранения любых поломок в квартире. При этом 40 процентов респондентов признают, что способны выполнить некоторые задачи самостоятельно, но при необходимости обращаются за помощью к профессионалам.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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