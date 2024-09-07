Южная Корея поставила новый рекорд по закупкам российской древесины

Южная Корея увеличила импорт древесины из России до $33 млн

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным южнокорейской статистической службы, в июле 2023 года Южная Корея увеличила импорт древесины из России до $33 млн, сообщает РИА Новости. Этот показатель стал рекордным, что связано с резким ростом спроса на фанеру.

Фото: unsplash.com by Pietro De Grandi, PDM

Отмечается, что сумма импорта увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в физическом выражении прирост был более скромным — всего 20%, что составило 98,5 тысячи тонн.

Особенно заметно увеличилась стоимость экспорта фанеры, которая выросла в четыре раза, до $11,6 млн. Также увеличились поставки лесоматериалов — в 1,8 раза, до $13,7 млн. В то же время экспорт необработанной древесины из России снизился на 20%, до $7 млн.

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.



Древеси́на: В обыденной жизни и технике древесиной называют внутреннюю часть дерева, лежащую под корой.



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