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iPhone не выдержал испытание водой: жители Канады готовят иск против Apple

Жители Канады подали в суд на Apple за отказ в ремонте iPhone
0:46
Экономика

Как сообщает телеканал CTV News, группа пользователей из канадской провинции Квебек планирует подать иск против Apple из-за нарушения условий гарантии.

Жители Канады подали в суд на Apple за отказ в ремонте iPhone
Фото: Flickr by Kim Støvring, CC BY 2.0

Адвокат Джои Зукран, представляющий интересы владельцев iPhone, утверждает, что компания отказывается выполнять гарантийные обязательства, если устройства пострадали при контакте с водой. По его словам, это противоречит заявлениям Apple о водонепроницаемости их смартфонов.

Зукран призывает других пострадавших присоединиться к коллективному иску, указывая на спорные моменты в пользовательском соглашении.

Он подчеркнул, что в документах от Apple есть пункты, которые вводят владельцев в заблуждение относительно защиты устройства от воды.

Уточнения

Apple (МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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