Турист из Москвы был срочно эвакуирован после укуса змеи

Спасатели эвакуировали туриста после укуса змеи в горах Сочи

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В горах Сочи сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России оказали помощь туристу из Москвы, который был укушен змеей, вероятно, гадюкой, сообщает Туристер.

Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Инцидент случился в районе урочища Аишха-2 на высоте более 2 300 метров. Мужчина вызвал помощь, и спасатели организовали его срочную эвакуацию.

На место происшествия прибыли спасатели и медицинский работник, которые, используя данные геолокации, нашли пострадавшего. Туристу ввели антидот, а затем на внедорожнике МЧС доставили в больницу Красной Поляны.

Отмечается, что 38-летний турист отправился в одиночное путешествие по горам и не зарегистрировался в МЧС России перед походом.

Уточнения

Антидо́т (от др.-греч. ἀντίδοτον, букв. — даваемое против) — лекарственное средство, пригодное для лечения отравления каким-либо ядом за счёт специфического взаимодействия с ним или антагонистического действия на поражаемые ядом субстраты организма. Не относят к противоядиям лекарственные средства, неспецифично корригирующие функциональные нарушения, вызванные отравлением.





Эвакуация — организованное перемещение людей, материальных и культурных ценностей в безопасные места; вывод войск; вывоз государственных учреждений, общественных организаций и даже правительств в безопасные места.



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