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Google злоупотребляет своим доминирующим положением в сфере онлайн-рекламы

Google обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением в сфере онлайн-рекламы
0:48
Экономика

Британский регулятор CMA, считает, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, продвигая свои собственные сервисы в ущерб конкурентам, сообщает Lenta.

Google обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением в сфере онлайн-рекламы
Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

CMA считает, что Google использует неконкурентные практики в технологиях показа рекламы, что может вредить британским разработчикам и рекламодателям.

Регулятор опасается, что Google использует свое доминирующее положение для продвижения собственных услуг, ограничивая конкурентов.

Google утверждает, что обвинения CMA основаны на ошибочных интерпретациях и что компания не нарушает законы.

CMA проведет дальнейшее расследование, чтобы окончательно решить, нарушает ли Google антимонопольное законодательство.

Уточнения

Конкурентное или антимонопольное право — совокупность правовых норм, нормативных актов, направленных на ограничение свободы предпринимательской деятельности и свободы договора экономически влиятельных компаний. Наиболее часто ограничения затрагивают создание картелей или других механизмов поддержания цен и раздела рынков; крупные слияния и действия, которые могут существенно увеличить возможность продавца влиять на цену. На данный момент антимонопольные законы существуют в большинстве стран мира.
 

Рекла́ма — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования, с целью формирования или поддержания интереса к нему.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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