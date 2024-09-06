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"Нафтогаз Украины" получил существенные доходы за месяц транзита газа

Ни ЕС, ни Украина не готовы отказываться от топлива "Газпрома"
1:13
Экономика

ВСУ атаковали Курскую область и захватили газоизмерительную станцию "Суджа" 6 августа. Через станцию проходит единственный маршрут транзита российского газа через Украину. За месяц через станцию подали в Европу газа более чем на полмиллиарда долларов, сообщает EADaily.

Ни ЕС, ни Украина не готовы отказываться от топлива "Газпрома"
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

Страны ЕС и Украина пока не готовы отказываться от топлива "Газпрома", который также продолжает вести транзит газа. Атака на ГИС "Суджа" спровоцировала повышение до $ 460 за тысячу кубометров. Затем цены снизились до $ 420. Однако это по-прежнему вдвое выше, чем было ранее.

Уровень поставок газа через "Суджу" зависит от заявок европейских клиентов "Газпрома". "Нафтогаз Украины" получил существенные доходы за месяц от транзита газа через "Суджу" — за 31 день транспортировки нацкомпании могли отойти $ 71 млн.

Тем временем ЕС предлагает Азербайджану или европейской компании экспортировать весь каспийский газ и компенсировать его импортом российских объемов.

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Суджа со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу, представляющий собой газопроводы диаметром 1420 мм. ГИС «Суджа» позволяет подавать на входе в ГТС Украины в 2,5 раза больше газа, чем через все остальные экспортные ГИС вместе взятые.
 
 

Транзи́т (от лат. transitus — переход, прохождение) — многозначное слово, одно из значений  "перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты".

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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