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Автопроизводители из Европы теряют конкурентоспособность в глобальной гонке за будущее автомобилестроения

Европейские автопроизводители рискуют проиграть в глобальной гонке за будущее автомобилестроения
1:17
Экономика

Европейские автопроизводители могут уступить в глобальной гонке за будущее автомобилестроения американским и китайским конкурентам из-за задержек в производстве электромобилей, сообщает Bloomberg.

Европейские автопроизводители рискуют проиграть в глобальной гонке за будущее автомобилестроения
Фото: flickr.com by Mustang Joe, PDM

Европейские автоконцерны, такие как Volkswagen и Volvo, были вынуждены пересмотреть свои планы по увеличению производства и переходу на электромобили из-за падения спроса на их электрические модели.

Это связано с двумя основными проблемами. Во-первых, европейские компании не смогли разработать доступные электромобили, способные конкурировать с Tesla и китайскими брендами. Например, электрическая версия Fiat 500 стоит около €35 тыс., что в два раза дороже аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Во-вторых, сокращение государственных субсидий ещё больше уменьшило интерес к европейским электромобилям.

Директор компании CAR, специализирующейся на исследованиях в области автомобилестроения, Фердинанд Дуденхеффер отметил, что европейские автопроизводители с каждым днем теряют конкурентоспособность по цене в Европе, тогда как Китай продолжает укреплять свои позиции в сфере электромобилей.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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