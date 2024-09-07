Автопроизводители из Европы теряют конкурентоспособность в глобальной гонке за будущее автомобилестроения

Европейские автопроизводители рискуют проиграть в глобальной гонке за будущее автомобилестроения

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские автопроизводители могут уступить в глобальной гонке за будущее автомобилестроения американским и китайским конкурентам из-за задержек в производстве электромобилей, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Mustang Joe, PDM

Европейские автоконцерны, такие как Volkswagen и Volvo, были вынуждены пересмотреть свои планы по увеличению производства и переходу на электромобили из-за падения спроса на их электрические модели.

Это связано с двумя основными проблемами. Во-первых, европейские компании не смогли разработать доступные электромобили, способные конкурировать с Tesla и китайскими брендами. Например, электрическая версия Fiat 500 стоит около €35 тыс., что в два раза дороже аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Во-вторых, сокращение государственных субсидий ещё больше уменьшило интерес к европейским электромобилям.

Директор компании CAR, специализирующейся на исследованиях в области автомобилестроения, Фердинанд Дуденхеффер отметил, что европейские автопроизводители с каждым днем теряют конкурентоспособность по цене в Европе, тогда как Китай продолжает укреплять свои позиции в сфере электромобилей.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.



Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.