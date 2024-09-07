Молдавские банки блокируют переводы через российскую систему

Банки Молдавии приостанавливают приём переводов через "Золотую корону"

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банки Молдавии прекратили прием и отправку денежных переводов через систему "Золотая корона", сообщает Lenta.

Фото: freepik.com by user18526052, PDM

На прошлой неделе еще можно было использовать эту российскую платежную систему для переводов между Молдавией и Россией. После того как в мае в СНГ была приостановлена услуга онлайн-переводов, "Золотая корона" оставалась доступной в отделениях нескольких банков. На сайте одного из них, Eurocreditbank, указано, что приостановка связана с "необходимыми операционными корректировками". Сроки этой приостановки в Молдавии пока не уточнены.

Ранее некоторые казахстанские банки приостановили работу с "Золотой короной" из-за возможного давления со стороны США. В августе американские власти ввели санкции против "Центра финансовых технологий", который разрабатывает платежное ПО для нескольких систем, включая "Золотую корону". После этого Грузия сначала приостановила работу с системой, а затем, после проверки на соответствие ограничениям, возобновила использование.

Уточнения

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки. В структуре денежного перевода всегда присутствует отправитель, получатель и посредник — оператор платежной системы, взимающий за свои услуги определённую плату.





"Золотая Корона" — российская платежная система, предоставляющая платежные сервисы физическим лицам, банкам и организациям: денежные переводы наличными (cash2cash), денежные переводы онлайн с оплатой банковской картой (card2cash), денежные переводы между банковскими картами (card2card), погашение кредитов онлайн и офлайн в партнерской сети, онлайн покупка валюты.





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