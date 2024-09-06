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Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил европейцев в том, что они "действуют по двойным стандартам"

Как на Западе отреагировали на слова Путина об отказ Германии использовать "Северный поток"
0:59
Экономика

По мнению профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена, который прокомментировал слова президента России Владимира Путина о нежелании Германии использовать функционирующую ветку газопровода "Северный поток", "европейские лидеры действуют по двойным стандартам", сообщает РИА Новости.

Как на Западе отреагировали на слова Путина об отказ Германии использовать "Северный поток"
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Малинен написал в соцсети X, что эта ситуация отражает "глупость двойных стандартов" европейских лидеров. Он также опубликовал видео с выступлением Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), где президент назвал абсурдным отказ Берлина от использования рабочей ветки "Северного потока".

Путин подчеркнул, что Европа получает газ через "Турецкий поток", но при этом отказывается запускать газопровод по дну Балтийского моря, который мог бы поставлять в Германию 27,5 миллиарда кубометров газа при соответствующих договоренностях.

Уточнения

Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода. Газ по газопроводам и газовым сетям подаётся под определённым избыточным давлением.
 

Двойной стандарт — широко распространённое, но официально отрицаемое применение на практике дискриминационных подходов к оценке действий и прав групп населения, стран, рас.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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