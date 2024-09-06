В Госдуме предложили ограничить торговые наценки

Депутаты предложили ввести госрегулирование цен на продукты

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" предлагают ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания, сообщает МК. ру.

Фото: wikimedia.org by Unknown author, CC0

Они хотят ограничить торговые наценки на мясо, рыбу, масло, молоко, яйца, сахар, чай, муку, хлеб, крупы, вермишель, картофель, капусту, яблоки, морковь и другие продукты из социально значимого списка.

Предлагается, чтобы максимальная наценка для оптовых продавцов составляла 5%, а для розничных — 15%.

По мнению депутатов, это поможет снизить цены на продукты и улучшить жизнь россиян, особенно малоимущих семей.

Например, по их мнению, литр молока должен стоить около 44 рублей.

Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Уточнения

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.





Торговая наценка — составная часть цены товара; например, может быть разницей между розничной и оптовой ценой товаров, необходимая для покрытия издержек и получения средней прибыли предприятиями торговли.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.