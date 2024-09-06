В Госдуме предложили ограничить торговые наценки

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" предлагают ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания, сообщает МК. ру.
Они хотят ограничить торговые наценки на мясо, рыбу, масло, молоко, яйца, сахар, чай, муку, хлеб, крупы, вермишель, картофель, капусту, яблоки, морковь и другие продукты из социально значимого списка.
Предлагается, чтобы максимальная наценка для оптовых продавцов составляла 5%, а для розничных — 15%.
По мнению депутатов, это поможет снизить цены на продукты и улучшить жизнь россиян, особенно малоимущих семей.
Например, по их мнению, литр молока должен стоить около 44 рублей.
Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.
Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.
Торговая наценка — составная часть цены товара; например, может быть разницей между розничной и оптовой ценой товаров, необходимая для покрытия издержек и получения средней прибыли предприятиями торговли.
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