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В Госдуме предложили ограничить торговые наценки

Депутаты предложили ввести госрегулирование цен на продукты
0:54
Экономика

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" предлагают ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания, сообщает МК. ру.

Депутаты предложили ввести госрегулирование цен на продукты
Фото: wikimedia.org by Unknown author, CC0

Они хотят ограничить торговые наценки на мясо, рыбу, масло, молоко, яйца, сахар, чай, муку, хлеб, крупы, вермишель, картофель, капусту, яблоки, морковь и другие продукты из социально значимого списка.

Предлагается, чтобы максимальная наценка для оптовых продавцов составляла 5%, а для розничных — 15%.

По мнению депутатов, это поможет снизить цены на продукты и улучшить жизнь россиян, особенно малоимущих семей.

Например, по их мнению, литр молока должен стоить около 44 рублей.

Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Уточнения

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.
 

Торговая наценка — составная часть цены товара; например, может быть разницей между розничной и оптовой ценой товаров, необходимая для покрытия издержек и получения средней прибыли предприятиями торговли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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