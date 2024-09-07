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В России увеличились предложения по зарплате

Российские компании увеличили зарплатные предложения на 9%
1:06
Экономика

В июне-августе российские компании повысили зарплатные предложения в среднем на 9% по сравнению с прошлым годом, сообщает ПСБ Блог. Теперь соискателям в среднем предлагают 67 219 рублей в месяц при полной занятости.

Российские компании увеличили зарплатные предложения на 9%
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Наибольший рост зарплат наблюдается в Ставрополе и Краснодаре (+16%), где средняя зарплата составляет 54 031 и 66 196 рублей соответственно.

Также значительно выросли зарплаты в Сочи (+14%), Самаре (+13%) и Воронеже (+12%).

В Москве и Санкт-Петербурге рост зарплат составил 8% и 6% соответственно.

Повышение зарплат в южных регионах объясняется активным развитием туризма в летний сезон.

В целом, реальные зарплаты в России в июне 2024 года выросли на 6,2% по сравнению с прошлым годом, а за первое полугодие — на 9,4%.

Уточнения

Сезон — то же, что и время года: весна, лето, осень, зима.

За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе. В зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою рабочую силу.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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