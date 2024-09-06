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На какие товары чаще всего изготавливают подделки

Эксперт рассказал, что чаще всего подделывают на рынке
1:10
Экономика

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, наиболее частыми "жертвами" подделок в розничной торговле становятся одежда, аксессуары и парфюмерия известных брендов, сообщает Газета. ру.

Эксперт рассказал, что чаще всего подделывают на рынке
Фото: Freepik by freepik, PDM

В то же время, электронику подделывают гораздо реже из-за наличия идентификационных номеров.

Соколов отметил, что у онлайн-торговли есть преимущество: покупатель может вернуть товар в течение семи дней без объяснения причин.

В 2023 году маркетплейсы получили 610 тысяч обращений от правообладателей по поводу контрафактной продукции, из которых 48% были подтверждены. В результате было заблокировано около миллиона карточек товара.

Несмотря на то, что количество случаев контрафакта относительно невелико (0,02% от общего числа заказов), проблема все равно требует решения.

Соколов подчеркнул, что контрафакт — это давняя проблема всего ритейла, и пока существует экономический стимул для его производства, он будет оставаться актуальным.

Уточнения

Контрафа́кт — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
 

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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