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ЦБ порекомендовал банкам сократить валютные кредиты

ЦБ призвал банки уменьшить выдачу валютных займов
0:40
Экономика

Центральный банк РФ порекомендовал банкам ограничить рост валютных кредитов, сообщает РИА Новости.

ЦБ призвал банки уменьшить выдачу валютных займов
Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de, CC BY 2.0

Для стабилизации валютного рынка в условиях санкций банкам целесообразно снижать долю валютных активов, в том числе замедлять рост валютного кредитования.

ЦБ также отметил, что валютный своп не должен использоваться для финансирования валютных активов, а служит лишь инструментом для стабилизации рынка в период краткосрочных колебаний.

С начала прошлого года механизм валютного свопа активно применяется для операций с юанем, позволяя банкам поддерживать ликвидность на валютном рынке.

Уточнения

Ликви́дность — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги.

Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Применительно к свопу дата исполнения более близкой сделки называется датой валютирования, а дата исполнения более удалённой по сроку обратной сделки — датой окончания свопа (maturity). Большая часть сделок валютный своп заключается на период до 1 года.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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