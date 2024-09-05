Банк России продлевает ограничения на снятие наличной валюты

Центробанк продлевает лимиты на снятие наличной валюты

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 года из-за продолжающихся санкций, сообщает Консультант Плюс.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Регулятор пояснил, что российские финансовые учреждения не могут закупать наличную валюту западных стран.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность.

Остальные средства можно получить в рублях. Также для банков продлён запрет на взимание комиссии при выдаче валюты.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.



Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.