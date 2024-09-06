Минфин начинает процесс замены евробондов

Держатели евробондов могут подать оферты на замену

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минфин России объявил о начале процесса замены суверенных евробондов, сообщает РБК.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Владельцы всех действующих выпусков этих бумаг могут подавать оферты на их замену, а окончательное решение по ним ожидается 5 декабря. Ведомство уточнило, что замещению подлежат все еврооблигации, номинированные в иностранной валюте, и новые облигации будут иметь те же условия: купонный доход, сроки выплат и номинальную стоимость.

Подать оферту могут держатели, зарегистрированные на конец дня 12 сентября 2024 года. Для владельцев бумаг в российских депозитариях срок подачи — до 14 ноября, а в иностранных — до 15 октября 2024 года. Минфин примет решения по офертам 5 декабря. За консультациями рекомендуется обращаться к партнёрам, таким как Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк.

Уточнения

Облига́ция (лат. obligatio — обязательство; в некоторых контекстах также бонд, нота, от англ. bond, note) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).



Офе́рта (лат. offero — предлагаю) — предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора, адресованное определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц. Если получатель (адресат) принимает оферту (выражает согласие, акцептует её), это означает заключение между сторонами предложенного договора на оговорённых в оферте условиях. Оферта может быть письменной или устной.





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