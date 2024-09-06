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Блиц-заработок: лучшие способы заработать на драгоценных металлах

Как зарабатывать на драгоценных металлах
2:07
Экономика

Инвестиции в драгоценные металлы, такие как золото, серебро, платина и палладий, остаются привлекательным способом сохранения и приумножения капитала.

Как зарабатывать на драгоценных металлах
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Эти активы являются надёжной защитой от инфляции и экономической нестабильности. Чтобы начать зарабатывать на драгоценных металлах, можно рассмотреть несколько основных стратегий.

Покупка физических металлов

Один из наиболее распространённых способов инвестиций — это приобретение слитков, монет или ювелирных изделий. Этот метод требует надёжного места для хранения и дополнительных расходов, связанных с безопасностью, но он обеспечивает прямое владение активом.

Инвестиции в фондовые биржевые фонды (ETF)

ETF на драгоценные металлы позволяют инвесторам покупать акции, которые отслеживают стоимость металла. Это удобный способ вложения, так как не требует физического хранения металлов.

Фьючерсы и опционы

Более опытные инвесторы могут использовать производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы и опционы. Эти методы позволяют зарабатывать на колебаниях цен, но требуют глубоких знаний и понимания рынка.

Акции добывающих компаний

Инвестиции в компании, занимающиеся добычей драгоценных металлов, также могут приносить доход. Цена акций этих компаний часто коррелирует с ценой на металлы, что делает их привлекательным активом.

Долгосрочные инвестиции

Драгоценные металлы, как правило, имеют устойчивую долгосрочную стоимость. Инвесторы, готовые ждать несколько лет, могут рассчитывать на рост стоимости своего актива, особенно в периоды экономической неопределенности.

Подводя итог, зарабатывать на драгоценных металлах можно различными способами, и выбор конкретной стратегии зависит от уровня опыта, финансовых возможностей и целей инвестора. Независимо от выбранного метода, важно помнить о рисках и тщательно анализировать рынок перед совершением сделок.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Серебро́ (химический символ — Ag, от лат. Argentum) — химический элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 47.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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