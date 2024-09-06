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Скрытый враг: россиянам назвали опасность кредитных карт

Назван главный подвох кредитных карт
0:48
Экономика

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Татьяна Белянчикова рассказала, что наличие активной кредитной карты может значительно увеличить показатель долговой нагрузки (ПДН) даже в том случае, если картой не пользуются.

Назван главный подвох кредитных карт
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Об этом сообщает агентство "Прайм".

Экономист пояснила, что банки используют ПДН для оценки платежеспособности потенциальных заемщиков, и высокий уровень этого показателя может привести к отказу в выдаче нового кредита.

В связи с этим Белянчикова посоветовала закрывать неиспользуемые кредитные карты или, по крайней мере, снижать по ним кредитные лимиты, чтобы избежать повышения долговой нагрузки.

Уточнения

Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П). 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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