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Доплата к пенсии для некоторых россиян увеличится до 20 тысяч рублей

Некоторым россиянам увеличат доплату к пенсии
0:50
Экономика

По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева, доплаты к пенсиям для жителей региона, достигших 65 лет и старше, будут увеличены до 20 тысяч рублей.

Некоторым россиянам увеличат доплату к пенсии
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

В ведомстве сообщили, что перерасчет выплат начнется с июля 2024 года. Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что на данный момент более 33 тысяч пенсионеров в области получают данную форму поддержки.

Также в Министерстве социального развития уточнили, что решение о повышении выплаты было одобрено депутатами Московской областной думы 5 сентября.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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