Технологический альянс: Россия и Китай создают будущее промышленности

Названы ключевые направления сотрудничества России и Китая

Российский министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем включает несколько важных направлений.

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Как сообщает агентство "Прайм", среди них выделяются инвестиционно-промышленная кооперация, технологическое взаимодействие и поставки востребованной промышленной продукции.

Алиханов подчеркнул, что совместная работа его ведомства с китайскими партнерами является одной из приоритетных задач.

Министр также отметил наличие значительного портфеля проектов, предусматривающих совместное производство конкурентоспособной продукции в таких отраслях, как автомобилестроение, химическая промышленность, металлургия и лесопромышленный комплекс.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.



Промы́шленность (от рус. промышлять, промысел) — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров.



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