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Скрытая игра: Россия бросает вызов Китаю за влияние на Востоке

Москва выстраивает собственный контур влияния на Востоке
1:02
Экономика

Востоковед и специалист по Китаю Николай Вавилов отметил наличие скрытого соперничества между Россией и Китаем. По его мнению, Москва активно работает над созданием собственного контура влияния на Востоке.

Москва выстраивает собственный контур влияния на Востоке
Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info

Вавилов в интервью для Tsargrad.tv  напомнил, что в 2024 году президент России Владимир Путин провел встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, а также с главами государств, которые имеют важное значение для Китая, включая Казахстан, Северную Корею, Вьетнам и Монголию.

Эксперт подчеркнул, что Россия формирует собственный контур влияния в новом мировом порядке, который затрагивает и интересы Китая.

Он также отметил, что китайцы являются крайне сложными переговорщиками, которые умеют добиваться своего. Вавилов считает, что для ведения переговоров с Китаем на равных необходимо обладать собственным сильным контуром влияния.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

Восто́к — сторона света, в направлении которой вращается Земля. Направление на восток перпендикулярно направлениям на север и юг, то есть на географические полюса Земли, и противоположно направлению на запад. Направление на восток соответствует +90° по геодезическому азимуту и −90° — по астрономическому.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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