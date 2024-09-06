Казна пополняется: названа сумма, которую Россия получила на продаже нефти и газа

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Российский бюджет пополнился на 7,55 трлн рублей за счет нефтегазовых доходов
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Экономика

Согласно данным, опубликованным на сайте Минфина РФ, за первые восемь месяцев текущего года нефтегазовые доходы России составили 7,55 трлн рублей. Этот показатель на 56,2% превышает аналогичный период 2023 года.

Российский бюджет пополнился на 7,55 трлн рублей за счет нефтегазовых доходов
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

В Министерстве финансов выразили уверенность, что поступления от нефтегазового сектора продолжат устойчиво превышать их базовый уровень в будущем.

Ненефтегазовые доходы также продемонстрировали значительный рост, увеличившись на 27,3% по сравнению с прошлым годом и достигнув 15,47 трлн рублей. В общей сложности федеральный бюджет России за этот период составил 23 трлн рублей.

Уточнения

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации. Министерство финансов Российской Федерации является юридическим лицом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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