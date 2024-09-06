Казна пополняется: названа сумма, которую Россия получила на продаже нефти и газа

Российский бюджет пополнился на 7,55 трлн рублей за счет нефтегазовых доходов

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным, опубликованным на сайте Минфина РФ, за первые восемь месяцев текущего года нефтегазовые доходы России составили 7,55 трлн рублей. Этот показатель на 56,2% превышает аналогичный период 2023 года.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

В Министерстве финансов выразили уверенность, что поступления от нефтегазового сектора продолжат устойчиво превышать их базовый уровень в будущем.

Ненефтегазовые доходы также продемонстрировали значительный рост, увеличившись на 27,3% по сравнению с прошлым годом и достигнув 15,47 трлн рублей. В общей сложности федеральный бюджет России за этот период составил 23 трлн рублей.

Уточнения

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации. Министерство финансов Российской Федерации является юридическим лицом.



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