Казна пополняется: названа сумма, которую Россия получила на продаже нефти и газа

Согласно данным, опубликованным на сайте Минфина РФ, за первые восемь месяцев текущего года нефтегазовые доходы России составили 7,55 трлн рублей. Этот показатель на 56,2% превышает аналогичный период 2023 года.
В Министерстве финансов выразили уверенность, что поступления от нефтегазового сектора продолжат устойчиво превышать их базовый уровень в будущем.
Ненефтегазовые доходы также продемонстрировали значительный рост, увеличившись на 27,3% по сравнению с прошлым годом и достигнув 15,47 трлн рублей. В общей сложности федеральный бюджет России за этот период составил 23 трлн рублей.
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации. Министерство финансов Российской Федерации является юридическим лицом.
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