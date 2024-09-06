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Возвращение российского импорта: США в лидерах по закупкам удобрений

США увеличили импорт российских удобрений
Экономика

Импорт российских удобрений в США значительно возрос после трехмесячного спада. В июле объем поставок увеличился на 16%, достигнув 62,4 миллиона долларов по сравнению с 53,8 миллионами долларов в июне.

США увеличили импорт российских удобрений
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Основной вклад в рост экспорта внесли азотные удобрения, чьи поставки выросли в 1,7 раза до 44,4 миллиона долларов, пишет РИА Новости.

Кроме того, США также закупили калийные удобрения на сумму 13,8 миллиона долларов и фосфорные удобрения на 3,6 миллиона долларов.

Этот рост позволил России занять второе место среди поставщиков удобрений в США, с долей рынка в 12%. Первое место удерживает Канада, несмотря на снижение объемов на 4,8%, с общим показателем в 295,9 миллиона долларов.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке. Площадь — 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Кана́да  — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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