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Уехать ради работы: назван регион, откуда готова релоцироваться четверть молодёжи

Superjob: 16% молодых россиян готовы сменить регион ради работы
1:35
Экономика

Около 25% людей в возрасте от 18 до 24 лет, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, готовы переехать из родного края ради работы, следует из результатов исследования Superjob, имеющихся в распоряжении РБК.

Выяснилось, что чем удаленнее находится регион от Москвы и Санкт-Петербурга, тем больше молодёжи выказывает готовность релоцироваться в другие части РФ.

Из Москвы готовы уехать около 10% респондентов соответствующего возраста, из Центрального федерального округа и Санкт-Петербурга — по 12%.

Остальные регионы расположились в следующем порядке:

  • Северо-Западный федеральный округ — готовы к переезду 13% молодёжи.
  • Уральский федеральный округ — 19%.
  • Приволжский федеральный округ — 20%.
  • Сибирский федеральный округ — 21%.
  • Южный федеральный округ — 22%.
  • Дальневосточный федеральный округ — 25%.

В среднем по РФ готовность к смене региона выразили 16% молодых людей и 22% от общего числа респондентов. Мужчины чаще готовы к переезду ради работы, чем женщины — 29% против 16%.

Исследование проведено на основе 8,7 млн резюме пользователей, активных за последний год, из всех округов России. Superjob выделял резюме, где молодые люди говорили о готовности к переезду ради работы.

Уточнения

Работа или труд — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.

Молодёжь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности.

Иссле́дование:

  • в предельно широком смысле — поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов;
  • в более узком смысле исследование — процесс изучения чего-либо;
  • результат такого действия (исследования), научный труд, документ с описанием изученного объекта или чего-то.

Переезд — смена места жительства.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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