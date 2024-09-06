Уехать ради работы: назван регион, откуда готова релоцироваться четверть молодёжи

Около 25% людей в возрасте от 18 до 24 лет, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, готовы переехать из родного края ради работы, следует из результатов исследования Superjob, имеющихся в распоряжении РБК.
Выяснилось, что чем удаленнее находится регион от Москвы и Санкт-Петербурга, тем больше молодёжи выказывает готовность релоцироваться в другие части РФ.
Из Москвы готовы уехать около 10% респондентов соответствующего возраста, из Центрального федерального округа и Санкт-Петербурга — по 12%.
Остальные регионы расположились в следующем порядке:
В среднем по РФ готовность к смене региона выразили 16% молодых людей и 22% от общего числа респондентов. Мужчины чаще готовы к переезду ради работы, чем женщины — 29% против 16%.
Исследование проведено на основе 8,7 млн резюме пользователей, активных за последний год, из всех округов России. Superjob выделял резюме, где молодые люди говорили о готовности к переезду ради работы.
Работа или труд — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.
Молодёжь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности.
Переезд — смена места жительства.
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