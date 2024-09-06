Египет побьёт рекорды 6-летней давности по закупке СПГ

Bloomberg: Египет объявил тендер на закупку 20 грузов СПГ

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Египет впервые за несколько лет планирует закупить 20 грузов сжиженного природного газа (СПГ) на осень, готовясь к зимнему сезону, сообщает Bloomberg.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

Египетская государственная нефтяная корпорация (EGPC) объявила тендер на 17 грузов для плавучего терминала в Айн-Сохне и три груза для доставки в соседнюю Акабу, Иордания.

Снижение добычи газа в стране, вызванное резким спадом на месторождении Zohr и особенно жарким летом, заставило Египет увеличить импорт СПГ до самого высокого уровня с 2018 года. Это может привести к тому, что Египет станет нетто-импортёром газа, что создаст дополнительное давление на цены в Европе и Азии в преддверии отопительного сезона.

Исследователь Колумбийского университета Анн-Софи Корбо отметила, что резкое сокращение производства газа стало неожиданностью на глобальном рынке СПГ. Ранее Египет помогал Европе справляться с энергетическим кризисом в 2022 году, но теперь он сам столкнулся с нехваткой газа, что может угрожать стабильности энергосистемы страны.

Проблемы с финансированием иностранных нефтяных компаний также стали фактором, замедляющим разведку и разработку новых месторождений, заявил в июле министр нефти Египта. Страна работает над погашением задолженностей, чтобы ускорить восстановление добычи.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. На севере территория страны омывается водами Средиземного моря, на востоке — Красным морем, при этом оба моря соединены посредством искусственно сооружённого Суэцкого канала.



Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -160 °C для удобства хранения или транспортировки. Для хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на специальных регазификационных терминалах.



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