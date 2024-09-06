Транспортная система Нью-Йорка на грани коллапса из-за страховой компании

Крупнейший страховщик такси Нью-Йорка терпит убытки в $700 миллионов

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Водители такси в Нью-Йорке оказались в сложной ситуации из-за кризиса крупнейшей страховой компании — American Transit Insurance Co. (ATIC), сообщает ZeroHedge.

Фото: flickr.com by Kenny Louie, CC BY 2.0

ATIC, крупнейшая страховая компания Нью-Йорка, страхует более 60% коммерческих такси и водителей Uber и Lyft в городе. Однако с 2021 года она сталкивается с серьёзными финансовыми трудностями. Во втором квартале 2023 года ATIC потеряла 700 миллионов долларов, что привело к вмешательству регулирующих органов. Многие водители, застрахованные в этой компании, столкнулись с теми же проблемами, что и Килес, — задержками выплат и судебными тяжбами.

Также компания Uber подала иск против ATIC, обвиняя её в том, что из-за задержек с выплатами в период с мая по август 2023 года против компании и её водителей было подано 23 иска по авариям с телесными повреждениями. Юристы ATIC отвергают эти обвинения, однако проблема остаётся актуальной.

Финансовые проблемы ATIC угрожают транспортной системе Нью-Йорка, которая сильно зависит от 117 000 такси и водителей, работающих на Uber и Lyft. Если страховая компания не получит дополнительные финансовые ресурсы, она может прекратить выплаты, что приведёт к массовым потерям страховок. Даже если её заменит другая компания, водители могут столкнуться с резким ростом премий — на 30% и более.

Многие водители уже испытывают финансовые трудности из-за роста цен на топливо и долгов. Проблема со страховкой рискует дополнительно обострить ситуацию, угрожая стабильности городского транспортного сектора.

Уточнения

Uber Technologies Inc. ; Uber (Убер) — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке.



Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.



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