Чехия нашла выход из "газовой ловушки" Зеленского: поможет Германия

Чехия готова принять газ из Западной Европы

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чехия предложила план действий в случае прекращения поставок российского газа через Украину.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон, что чешская газотранспортная система способна заменить транзит газа через Украину. Это заявление связано с окончанием срока действия российско-украинского соглашения о транзите газа, что может затронуть страны Центральной Европы.

Сикела отметил, что в случае перебоев с российским газом необходимо искать альтернативных поставщиков, чтобы не попадать в зависимость от тех, кто использует российский газ, маскируя его под другие поставки. Чешская система сможет принять газ из Западной Европы, который будет транспортироваться через Чехию, что позволит заменить около 40-42 миллионов кубометров газа ежедневно. Сикела также указал на возможность использования сжиженного природного газа (СПГ) в рамках плана REPowerEU, который нацелен на снижение зависимости от российских энергоресурсов. Дополнительно, решение Германии отменить плату за хранение газа поможет сделать транспортировку через её территорию более доступной, сообщает РИА Новости.

Россия, в свою очередь, считает отказ Европы от её энергоресурсов ошибкой, указывая на то, что Европа вынуждена покупать российские ресурсы дороже через посредников.

Уточнения

Че́хия — государство в Центральной Европе. Граничит с Польшей на северо-востоке (длина границы — 796 км), Германией — на северо-западе и западе (810 км), Австрией — на юге (466 км) и Словакией — на юго-востоке (252 км). Общая протяжённость границы — 2324 км. Площадь — 78 866 км².



Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -160 °C для удобства хранения или транспортировки. Для хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на специальных регазификационных терминалах.



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