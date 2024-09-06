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В России запретили сделки с акциями крупного иностранного банка

Raiffeisen Bank столкнулся с новыми проблемами в России
1:19
Экономика

Российский суд вынес решение, которое запрещает любые сделки с акциями Райффайзенбанка. Это связано с судебным разбирательством, инициированным компанией Rasperia Trading Limited против Strabag SE и других австрийских акционеров, где банк упоминается как связанное лицо, хотя и не обвиняется в правонарушениях.

Raiffeisen Bank столкнулся с новыми проблемами в России
Фото: commons.wikimedia.org by Herzi Pinki, CC BY-SA 4.0

Запрет на трансфер акций усложнит продажу австрийской группой Raiffeisen Bank International (RBI) своей доли в Райффайзенбанке.

RBI уже некоторое время рассматривает возможность выхода из капитала российского банка и продажу контрольного пакета акций. В январе глава RBI сообщил, что продажа Райффайзенбанка вероятнее, чем выделение банка в отдельную структуру. В июле обсуждалась возможность продажи до 60% акций. Судебный запрет затруднит этот процесс и приведет к задержкам, что создаст дополнительные трудности для компании.

RBI намерена использовать все законные способы для отмены судебного решения, чтобы продолжить свои планы по продаже акций. Группа подчеркивает, что головная компания RBI не является стороной в этом судебном процессе, но данное разбирательство негативно влияет на ее действия в России.

Уточнения

Райффайзенбанк — универсальный банк в России, дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, . Входит в список системно значимых российских банков. Штаб-квартира находится в Москве.

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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