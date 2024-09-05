Тюмень подключат к федеральной трассе Санкт-Петербург — Владивосток

Новая федеральная магистраль пересечёт Россию с запада на восток

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тюмень станет частью федеральной трассы Санкт-Петербург — Владивосток, пишет tmn.aif.ru.

Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, CC BY-SA 3.0

Президент Владимир Путин озвучил эту новость на "Восточном экономическом форуме". По его словам, современная автомагистраль, которая уже соединяет Москву с Казанью, к концу года дойдет до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени.

Кроме того, планируется строительство обходных дорог вокруг Омска, Новосибирска, Кемерово и Канска. После завершения строительства дорога протянется до Владивостока, а её общая длина составит более 10 тысяч километров, включая подъезды к международным границам России.

Уточнения

Автомагистра́ль автостра́да — дорога для скоростного движения автомобилей, не имеющая одноуровневых пересечений с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.





Фо́рум (лат. forum — арх. преддверие гробницы; площадка в давильне для подлежащего обработке винограда; рыночная площадь, городской рынок; торжище, центральная площадь): мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.



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