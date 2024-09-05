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Новый налоговый закон заставит предпринимателей пересмотреть стратегии

Введение НДС для компаний на УСН изменит бизнес-среду
2:05
Экономика

В 2025 году в России ожидаются значительные изменения в системе налогообложения, включая два основных момента для бизнеса: повышение налога на прибыль и введение НДС для организаций на упрощённой системе налогообложения (УСН). Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.

Введение НДС для компаний на УСН изменит бизнес-среду
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти изменения затронут предпринимателей, особенно тех, кто работает с доходами от 60 миллионов рублей в год. Новый законопроект был принят быстро и без значительных обсуждений, что вызвало немало вопросов среди бизнес-сообщества.

Для компаний на УСН, чей доход превысит 60 миллионов рублей, введение НДС станет обязательным. Это означает, что предприниматели будут обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость по различным ставкам в зависимости от их годового дохода, начиная с 5% при доходе от 60 млн до 250 млн рублей до 7% при доходах от 250 млн до 450 млн рублей. Также будет возможность перейти на общую систему налогообложения с ставкой НДС 20% и возможностью вычетов.

Эксперты отмечают, что эти изменения могут повлиять на стоимость товаров и услуг для конечных потребителей из-за необходимости компенсации уплаченных налогов из чистой прибыли предпринимателей. Также переход на работу с НДС усложнит бухгалтерский учёт для многих компаний, не имевших опыта работы с этим налогом ранее.

Несмотря на потенциальные трудности, нововведения могут оказаться выгодными для компаний, планирующих увеличение доходов до уровня, позволяющего использовать вычеты на НДС, при сохранении упрощённой системы налогообложения. Таким образом, для различных секторов бизнеса изменения будут иметь как позитивные, так и негативные аспекты, требующие адаптации и новых стратегий работы.

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. Прибыль = Выручка − Затраты (в денежном выражении). В случае, если результат отрицателен, его называют убытком.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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