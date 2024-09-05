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Банкротство, рефинансирование, каникулы: эксперт рассказал, что выбрать при долгах

Когда и почему стоит объявить себя банкротом
0:46
Экономика

Юрист и эксперт по вопросам банкротства Дмитрий Кваша разъяснил, в каких случаях необходимо прибегать к процедуре банкротства.

Когда и почему стоит объявить себя банкротом
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

По информации издания "Вести Московского региона", Кваша отметил, что любой человек может признать себя банкротом, если его задолженность превышает 50 тысяч рублей.

Он также пояснил, что по закону, при ухудшении финансового положения, гражданин может обратиться в банк с просьбой о рефинансировании кредитов, что позволяет покрыть долги через другой банк на более выгодных условиях или получить рассрочку.

Кроме того, возможно запросить у банка кредитные каникулы на срок до шести месяцев, однако после этого периода выплаты возобновляются.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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