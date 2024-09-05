На Евросоюз все наплевали: Дания разрешила компаниям игнорировать антироссийские санкции

Датским компаниям разрешили не соблюдать антироссийские санкций ЕС

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации телерадиокомпании DR, датские власти предоставили 21 компании разрешение не соблюдать некоторые положения 14-го пакета антироссийских санкций Европейского Союза.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Среди этих компаний названы такие известные бренды, как Ecco, Lego, Leo Pharma, Novonesis и производитель препарата "Оземпик" Novo Nordisk.

Помимо этого, аналогичное разрешение было выдано 11 шведским и 6 финским предприятиям.

Источник отмечает, что все 21 компании получили положительный ответ от Управления по делам предпринимательства, и ни одному заявителю не было отказано.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Да́ния (дат. Danmark [ˈtænmɑk]), официально — Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.



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