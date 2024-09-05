На Евросоюз все наплевали: Дания разрешила компаниям игнорировать антироссийские санкции

По информации телерадиокомпании DR, датские власти предоставили 21 компании разрешение не соблюдать некоторые положения 14-го пакета антироссийских санкций Европейского Союза.
Среди этих компаний названы такие известные бренды, как Ecco, Lego, Leo Pharma, Novonesis и производитель препарата "Оземпик" Novo Nordisk.
Помимо этого, аналогичное разрешение было выдано 11 шведским и 6 финским предприятиям.
Источник отмечает, что все 21 компании получили положительный ответ от Управления по делам предпринимательства, и ни одному заявителю не было отказано.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Да́ния (дат. Danmark [ˈtænmɑk]), официально — Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.
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