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Турецкие товары в России замещают одежду и обувь из Европы

Товары из Турции активно замещают западную обувь и одежду в России
Экономика

На российском рынке все чаще можно встретить товары из Турции. Они активно замещать одежду и обувь европейских производителей. Гендиректор Группы компаний "Русит" Дмитрий Филиппов рассказал NewsInfo. Ru, чем грозит отечественным товаропроизводителям массовый приход турецких брендов.

Товары из Турции активно замещают западную обувь и одежду в России
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info

"Турки замещают те европейские компании, которые ушли. Ничего в этом я плохого не вижу. А в РФ легкая промышленность развивается гораздо медленнее, чем она могла. Это объективная реальность", — сказал он.

По словам эксперта, турецкие бренды LC Waikiki, Colin's, DeFacto и Koton активно расширяются. Первый — открыл 28 новых магазинов за год до весны 2024 года, а сейчас в нашей стране работает 37 точек сети.

"Российская легкая промышленность не готова инвестировать такие деньги, которые необходимы для того, чтобы вывести производство на европейский или турецкий уровень", — добавил Филиппов.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.
Турция граничит с 14 государствами.
Современная Турция образовалась в 1923 году в результате распада Османской империи после её поражения в Первой мировой войне и последовавшей национально-освободительной войны турецкого народа, упразднения монархии и создания на территории восточной Фракии, Малой Азии и Армянского нагорья турецкого национального государства. Прежде чем стать центром Османской империи, этот регион на протяжении истории составлял значительную часть древних государств: Хеттского царства, Ассирии, Урарту, Великой Армении, Византии, Грузии (Колхиды и Иберии), Персии, Рима и так далее.
Индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой. Объём ВВП по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения — 41 887 доллара в год (2023). В 2023 году ВВП Турции по номиналу составил 1,154 трлн долл.; ВВП по ППС — 3,613 трлн долл.; объём ВВП по номиналу на душу населения — 13 383 доллара в год.
Член НАТО с 1952 года, Совета Европы с 1949 года, а также официальный кандидат в члены Евросоюза с 1999 года.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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