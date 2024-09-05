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В "Росатоме" рассказали, почему так важна атомная энергетика для российской экономики

Экономика

Во всём мире активно переходят к возобновляемым источникам энергии, которые по стоимости выработки уже вполне конкурентоспособны, в том числе они важны в энергосистемах Дальнего Востока.

В "Росатоме" рассказали, почему так важна атомная энергетика для российской экономики
Фото: TVA nuclear plant by TVA Web Team, CC BY 2.0

Как заявил гендиректор АО "Росатом Возобновляемая энергия” Григорий Назаров на тематической сессии ВЭФ, для российской экономики особенно важна атомная энергетика, поскольку Россия сохранила в этом направлении технологическое лидерство. И доля атомной энергетики будет увеличиваться до 25%.

Как пояснил Назаров, для энергетического сектора важно долгосрочное стратегическое планирование:

"Никакая энергетика не окупается за 3-5 лет, необходимы правила игры, которые способны держаться не менее 10 лет".

Формирование этих правил сделает энергетику была эффективной, заключил он.

"Росатом" производит электричество с помощью низкоуглеродной генерации, постепенно переходя к "зелёной" экономике.

При создании инфраструктуры и новых объектов "Росатом" учитывает в первую очередь экологические требования, уделяя особое внимание внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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