В "Росатоме" рассказали, почему так важна атомная энергетика для российской экономики

Во всём мире активно переходят к возобновляемым источникам энергии, которые по стоимости выработки уже вполне конкурентоспособны, в том числе они важны в энергосистемах Дальнего Востока.
Как заявил гендиректор АО "Росатом Возобновляемая энергия” Григорий Назаров на тематической сессии ВЭФ, для российской экономики особенно важна атомная энергетика, поскольку Россия сохранила в этом направлении технологическое лидерство. И доля атомной энергетики будет увеличиваться до 25%.
Как пояснил Назаров, для энергетического сектора важно долгосрочное стратегическое планирование:
"Никакая энергетика не окупается за 3-5 лет, необходимы правила игры, которые способны держаться не менее 10 лет".
Формирование этих правил сделает энергетику была эффективной, заключил он.
"Росатом" производит электричество с помощью низкоуглеродной генерации, постепенно переходя к "зелёной" экономике.
При создании инфраструктуры и новых объектов "Росатом" учитывает в первую очередь экологические требования, уделяя особое внимание внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды.
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За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.